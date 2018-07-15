В Саудовской Аравии стартовал сезон Хаджа

В минувшие выходные в Саудовскую Аравию начали прибывать иностранные паломники, намеревающиеся совершить Хадж.

Первыми в королевстве приземлились самолеты с хаджиями из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Как сообщили в Управлении гражданской авиации Саудовской Аравии, вся подготовка к прибытию паломников завершена. Ведомство полностью готово к реализации указаний Хранителя Двух святых мечетей Короля Салмана, который распорядился о том, чтобы паломникам были предоставлены лучшие условия, в том числе упрощенные процедуры при прилете и вылете.

B oбщей сложности, в Саудовскую Аравию прибудут 6072 рейса с паломниками. Большая их часть прибудет в аэропорты Джидды и Медины.