Завершилась встреча Путина с Трампом

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В Хельсинки завершилась встреча тет-а-тет между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Как сообщает İslam.az, встреча длилась 2 часа 10 минут.
Затем переговоры были продолжены с участием делегаций.
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