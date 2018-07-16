Читатель спрашивает: Как должен выполняющий намаз человек, если его окликнут?

Намаз является общением с Аллахом. Ни при каких обстоятельствах нельзя прерывать намаз. Это дозволено лишь при крайней необходимости. Например, при природных катаклизмах, пожаре, возникновении опасности для жизни находящегося на его попечении (например, ребенка) и т.д. Если во время намаза явится кредитор и потребует срочно вернуть долг, при этом не желая ожидать окончания намаза, то человек должен прервать намаз, вернуть долг, а после выполнить намаз заново. Если во время намаза кто-то окликнет человека, прерывать намаз запрещено. Если ответ обязателен, то произнося такбиры высоким голосом, он может дать понять, что выполняет намаз, и совершив лишь обязательные деяния намаза, быстро завершить намаз и ответить.