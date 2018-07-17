Назван богатейший человек современности

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Безоса превысило отметку в 150 миллиардов долларов. В нынешнем году оно выросло на 52 миллиарда.

У ближайшего преследователя - основателя Microsoft Билла Гейтса - почти на 55 миллиардов меньше, третье место занимает инвестор Уоррен Баффетт с 83 миллиардами.

Таким образом, глава Amazon стал богатейшим человеком в мире, по крайней мере, с 1982 года, когда был выпущен первый рейтинг Forbes.

Предыдущий рекорд принадлежал Гейтсу, чье состояние в 1999 году некоторое время достигало отметки в 100 миллиардов, что с учетом инфляции эквивалентно 149 миллиардам долларов в 2018 году, уточняет Bloomberg.