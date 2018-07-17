Президент Филиппин публично извинился перед Богом

Эксцентричный президент Филиппин Родриго Дутерте публично извинился перед Богом за нанесенные ему оскорбления. Свою позицию глава государства расписал на личной странице в Facebook.

«Я извиняюсь только перед богом и больше ни перед кем», - подчеркнул Дутерте.

Извинения эти Бог, по его словам, принял бы с радостью.

«Почему? Потому что мой бог является всепрощающим. Он не помнит прошлых обид. Почему? Потому что он создал меня хорошим, а не плохим», - написал президент Филиппин.

Напомним, Дутерте известен своими скандальными и неоднозначными заявлениями, в том числе и о религии. Самым громким скандалом обернулось его заявление о том, что он готов уйти в отставку, если ему докажут существование Бога.