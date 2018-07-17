Режим прекращения огня был нарушен 98 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз

Как сообщает сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Газахского района, в селах Агдам, Асрик Джирдахан, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Джавахирли, Ширванлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.