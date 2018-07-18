Американский конгрессмен обозвал Трампа «пуделем Путина»

Представители западного истеблишмента, симпатизирующие демократам, критикуют президента США за то, что на саммите в Хельсинки он показался им слабохарактерным, как передает İslam.az со ссылкой на Oxu.Az.
Американский конгрессмен Элиот Энгел раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в минувший понедельник.
Более того, он сравнил хозяина Белого дома с услужливой собачкой. Причём обидные слова прозвучали прямо во время заседания Палаты представителей Конгресса США.
«Весь мир увидел, как президент Соединённых Штатов превратился в услужливого приспешника Путина.