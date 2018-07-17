Читатель спрашивает: Можно ли устраивать поминки для самоубийцы, посещать его могилу?

Самоубийство считается в Исламе одним из великих грехов. Никто не имеет права прерывать жизнь, ни свою, ни чужую. Это может сделать лишь даровавший эту жизнь Аллах. Вместе с тем, самоубийца не считается отрекшимся от религии. Поэтому его похороны должны быть проведены в соответствии с канонами Ислама. И вообще, преступника (кроме придававшего Аллаху сотоварищей) следует предать земле по религиозным законам. Будет лучше, если присутствующие на похоронах люди будут молиться о прощении грехов самоубийцы.