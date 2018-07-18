Египет вновь закрывает КПП на границе с Газой

Египет с 17 июля вновь закрывает КПП «Рефах» на границе с сектором Газа.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на пресс-службу палестинской стороны КПП.

КПП будет закрыт для перехода в обоих направлениях.

Сроки открытия КПП не называются.

После начала израильской блокады сектора Газа КПП «Рефах» стал для палестинской стороны единственной связью с внешним миром.

На границе сектора Газа расположено семь КПП, шесть из которых контролирует Израиль.

КПП «Рефах» часто закрывается после военного переворота третьего июля 2013 года в Египте.