Египет вновь закрывает КПП на границе с Газой

Египет с 17 июля вновь закрывает КПП «Рефах» на границе с сектором Газа.
Об этом передает Islam.az со ссылкой на пресс-службу палестинской стороны КПП.
КПП будет закрыт для перехода в обоих направлениях.
Сроки открытия КПП не называются.
После начала израильской блокады сектора Газа КПП «Рефах» стал для палестинской стороны единственной связью с внешним миром.
На границе сектора Газа расположено семь КПП, шесть из которых контролирует Израиль.
КПП «Рефах» часто закрывается после военного переворота третьего июля 2013 года в Египте.