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В Киркуке произошла серия взрывов

Пять взрывов прогремели в среду в городе Киркук на севере Ирака.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, неизвестные подорвали две самодельные бомбы вблизи здания администрации Киркука, расположенного у трассы, ведущей в Багдад. Две шумовые гранаты были взорваны в районе Эль-Хуррия, еще одна вблизи детской поликлиники.

В результате взрывов погиб один человек, восемь пострадали и доставлены в больницу. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Ни одна из действующих в Ираке террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за вылазку.


Опубликовано:19 Июль, 2018  10:30, ]]>Печать]]>
 
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