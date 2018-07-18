Читатель спрашивает: Верно ли информация о том, что Тимур встречался с Сади Ширази и Насими?

Информация о некоторых знаменитостях порой бывает неверной. Выдумываются истории, суть которых зависит от любви или ненависти к ним. История с Тимуром, Ширази и Насими относится к таким случаям. Есть предания, превозносящие их или же осуждающие. Встреча Тимура и Насими не описана ни в одном историческом источнике. То же самое можно сказать и о его мнимой встрече с Ширази и произнесенных при этом речах. Эта история впервые описана в повествовании Довлатшаха Самарканди. Ряд историй, описанных в нем, вызывают серьезные сомнения.