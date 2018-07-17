В Израиле принят расистский закон: страна лишь для евреев!

Израильский Кнессет принял конституционный закон о еврейском характере государства, вызвавший бурные протесты со стороны арабского меньшинства, которое усмотрело в инициативе признаки расизма и угрозу дискриминации.

Согласно закону, принятому при поддержке 62 депутатов из 120, Израиль является «национальным домом еврейского народа», а евреи – единственный народ, обладающий правом на национальное самоопределение в его пределах. Также документ провозглашает государственным языком только иврит, а арабский, который до сих пор был формально ему равнозначен, наделяется «особым статусом», передает İslam.az со ссылкой на РИА «Новости».

По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, принятие закона о еврейском характере государства является «определяющим моментом в истории сионизма и Государства Израиль».

«Мы закрепляем в законе базовый принцип нашего существования: Израиль – это национальное государство еврейского народа, которое уважает индивидуальные права всех своих граждан», – сказал он, подчеркнув, что на всем Ближнем Востоке «только Израиль уважает эти права».

Против высказались 55 депутатов, двое воздержались. Голосование шло бурно – под овации правящей коалиции и крики «апартеид» со скамеек парламентариев-арабов, демонстративно рвавших текст документа.

Закон закрепляет герб, гимн и флаг Государства Израиль, перечисляет государственные праздники и дни поминовения, закрепляет официальный статус еврейского календаря, подтверждает право всех евреев на репатриацию и констатирует необходимость поддерживать связи с диаспорой. Особо ярую критику вызвали положения о возможности создания чисто еврейских населенных пунктов и использовании «принципов еврейской традиции» в качестве источника права для судебной системы страны.