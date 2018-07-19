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Президенты Азербайджана и Италии ознакомились с выставкой, посвященной Шаху Исмаилу Хатаи

В Центре Гейдара Алиева в Баку открылась выставка «Сокровищница вечности», посвященная великому сыну азербайджанского народа, полководцу и поэту Шаху Исмаилу Хатаи.

Как сообщает Islam.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева, президент Италии Серджо Маттарелла и его дочь Лаура Маттарелла ознакомились с выставкой.

Выставка была организована Фондом Гейдара Алиева совместно с Галереей Уффици Флоренции, Центром Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма Италии и посольством Италии в нашей стране.

Директор галереи Уффици Хайке Шмидт сообщил, что выставка знакомит посетителей с периодом правления Шаха Исмаила и его сына и наследника Шаха Тахмасиба. Период процветания литературы и искусства совпадает с периодом, когда они находились у власти. Шах Исмаил Хатаи создал благоприятную атмосферу для развития национальной культуры Азербайджана, а Шах Тахмасиб I смог сохранить ее. В те годы был сформирован научный и творческий потенциал государственности, завершен процесс объединения азербайджанских земель в составе Сефевидского государства, азербайджанский язык стал приоритетным в государственных делах, налажены торговые связи с европейскими странами. Все эти факторы нашли свое отражение в произведениях искусства того периода. Среди экспонатов выставки есть следы печатей Шаха Исмаила и Шаха Тахмасиба, а также фотоснимок Указа о нормализации экономических дел, принятого в 1502 году в одном из провинций Южного Азербайджана. В рамках сегодняшней экспозиции также можно увидеть видеопроекцию с изображениями миниатюр Тебризской школы XV-XVI веков, произведения современных мастеров, посвященные Шаху Исмаилу, фотографии из постановок оперы «Шах Исмаил» выдающегося азербайджанского композитора Муслима Магомаева, видеоинсталляцию в качестве современной интерпретации о жизни того периода и др. Но настоящей кульминацией выставки являются впервые привезенные в Азербайджан два оригинальных портрета Шаха Исмаила и его сына Шаха Тахмасиба, принадлежавшие галереи Уффици. Эти портреты кисти Кристофано дель Альтиссимо не только центральные экспонаты выставки, но и определяют дух всей экспозиции. Сегодня посетители имеют прекрасную возможность ознакомиться с этими грандиозными произведениями искусства.


Опубликовано:19 Июль, 2018  17:42, ]]>Печать]]>
 
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