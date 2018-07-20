В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни

Пять человек задержаны в Турции по подозрению в связях группировкой ИГ ("Исламское государство").

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на власти страны.

По их данным, среди задержанных - дочь экс-главы руководителя УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева. По информации издания, задержание произошло еще 4 июля в Стамбуле.

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил Дудуркаева в отставку в связи с тем, что его дочь состояла в рядах террористов в Сирии.