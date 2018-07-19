Если после совершения малого (большого) омовения пойдет кровь из раны, следует ли заново совершить малое (большое) омовение?

Читатель спрашивает: Если после совершения малого (большого) омовения человек порежет палец или же появиться кровь из раны, следует ли заново совершить малое (большое) омовение?

Существует перечень деяний, нарушающий малое (большое) омовение. Описанный случай в этом перечне не указан. Лишь у женщин, если кровь является менструальной и послеродовой, будет нарушено малое (большое) омовение. Но для выполнения намаза одежда и тело должны быть чистыми. Поэтому, человек должен очистить кровь с тела и одежды. После этого можно выполнять намаз. И нет необходимости обновлять малое (большое) омовение.