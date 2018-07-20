США и Турция обсудят санкции против Ирана

Американская делегация во главе с помощником секретаря по финансированию терроризма в Департаменте финансов США Маршаллом Биллингслеем прибудет в пятницу, 20 июля в Анкару для проведения официальных переговоров.

Об этом передает Islam.az со ссылкой на Анадолу.

Ожидается, что в первую очередь Биллингслея озвучит ожидания Вашингтона от Анкары после решения США возобновить санкции против Ирана после выхода из ядерной сделки.

Американская делегация во главе с Биллингслеем проведет переговоры с представителями различных структур, главным образом Министерства казначейства и финансов Турции.

В ходе встреч планируется обсудить различные аспекты сотрудничества Турции и США в борьбе с финансированием терроризма.

Восьмого мая Белый дом заявил о решении выйти из ядерной сделки с Ираном, дав понять, что в скором времени санкции против Тегерана будут возобновлены.

Вашингтон требует возобновить санкции против Ирана и у тех стран, которые осуществляют торговлю с Тегераном. Целью таких требований является перекрытие источников доходов Ирана.

Иран - основная страна-экспортер нефти в Турцию. При этом поставки природного газа не входят в рамки санкций США против Ирана.