В Афганистане при нападении талибов погибли двенадцать полицейских

По меньшей мере 12 сотрудников местной полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает агентство Пажвак.

Как сообщает агентство, в четверг вечером талибы совершили атаку на контрольно-пропускной пункт местной полиции, передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Представитель полиции Инамуддин Рахмани (Inamuddin Rahmani) подтвердил факт нападения, но не представил точные данные о погибших. По его словам, боевики понесли большие потери, и силам безопасности удалось восстановить контроль над тремя КПП.