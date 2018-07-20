Читатель спрашивает: Можно ли женщине во время месячных обучать кого-то чтению Корана и выполнению намаза?

Во время месячных женщине запрещено совершать некоторые деяния, а некоторые – нежелательно. Женщина в таком состоянии не может выполнять намаз, дотрагиваться до листов, на котором написаны священные имена. Но, не намереваясь выполнять намаз, она может обучать кого-то намазу. Также дозволено обучать чтению Корана, при этом, не дотрагиваясь до текста Священной Книги. Но будет лучше, если она не будет делать этого в дни менструации. Потому что в таком состоянии нежелательно дотрагиваться до Корана.