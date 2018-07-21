В Газе убиты израильский солдат и четверо палестинцев

Израильские военные задействовали танки и авиацию в ударах по нескольким целям в секторе Газа в ответ на обстрел с палестинской стороны.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Один из военных израильской армии погиб, попав под обстрел со стороны палестинцев в секторе Газа.

«Сегодня солдат был убит при выполнении боевой задачи у южной части сектора Газа.

В ходе инцидента группа террористов открыла огонь по военнослужащим, тяжело ранив одного из них. Позже он скончался от ранения», - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что это нападение стало началом эскалации конфликта.

Трое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, еще один был убит в пограничных столкновениях с военными в центральной части анклава.

Oб этом сказал представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.