В Газе убиты израильский солдат и четверо палестинцев

Израильские военные задействовали танки и авиацию в ударах по нескольким целям в секторе Газа в ответ на обстрел с палестинской стороны.
Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Один из военных израильской армии погиб, попав под обстрел со стороны палестинцев в секторе Газа.
«Сегодня солдат был убит при выполнении боевой задачи у южной части сектора Газа.
В ходе инцидента группа террористов открыла огонь по военнослужащим, тяжело ранив одного из них. Позже он скончался от ранения», - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что это нападение стало началом эскалации конфликта.
Трое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, еще один был убит в пограничных столкновениях с военными в центральной части анклава.
Oб этом сказал представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.