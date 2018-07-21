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Новости » Точка зрения

В связи с событиями в Гяндже 8 человек арестованы, 1 - уничтожен

В результате совместных интенсивных и неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и арестованы еще 8 человек, участвовавших в преступлениях, совершенных в Гяндже 3 и 10 июля 2018 года.

Как передает Islam.az, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, СГБ и МВД Азербайджана.

20 июля в поселке Ходжасан в Бинагадинском районе было определено местонахождение находящегося в розыске по обвинению по нескольким статьям Уголовного кодекса, одного из активных участников организованной группировки, совершившей тяжкие преступления в Гяндже, находившегося в близких отношениях с Юнисом Сафаровым ранее судимого Багирова Анара Ислам оглу.

В ходе операции по обезоруживанию и задержанию А.Багирова он оказал вооруженное сопротивление специальной оперативной группе СГБ. В результате ответного огня А.Багиров был уничтожен. При осмотре места происшествия и тела А.Багирова был найден один пистолет Макарова и боеприпасы к нему, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия в целях полного установления всего круга лиц, причастных к совершению преступления, и привлечения их к ответственности.


Опубликовано:21 Июль, 2018  14:19, ]]>Печать]]>
 
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