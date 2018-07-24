Нетаньяху вновь допросят по делу о коррупции

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет вновь допрошен следователями отдела по борьбе с организованной преступностью, передает Islam.az со ссылкой на израильские СМИ.

Согласно опубликованной информации, Нетаниягу будет допрошен по делу "4000" (о коррупции в компании "Безек").

"Маарив а-Шавуа" отмечает, что после этого допроса следователи приступят к изучению собранных материалов.

Отметим, ранее Нетаньяху трижды давал показания по делу 4000.

Премьер-министра подозревают в оказании материальной поддержки медиакорпорации "Безек" в обмен на трансляцию передач о нем. Сам глава правительства во всех трех показаниях отверг обвинения в связи с коррупцией.