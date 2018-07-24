Массовые протесты в Ираке: 14 убитых

В ходе массовых беспорядков в Ираке погибли 14 человек, более 700 человек получили ранения.

Как передает Islam.az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил член Комитета по правам человека парламента Ирака Фазиль Гаррави.

По его словам, более половины пострадавших – сотрудники сил безопасности страны.

Ранее на юге Ирака вспыхнули акции протеста против ухудшения социальных условий, перебоев с подачей воды и электричества, безработицы и коррупции.

Митинги, начавшиеся с богатой нефтью Басры, распространились на другие города страны: Зикар, Бабиль, Майсан, Эд-Дивания, Наджаф.

Массовые акции протеста перекинулись и на столицу страны Багдад.