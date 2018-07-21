Читатель спрашивает: Можно ли держать дома кота, кролика и иных животных?

Ислам не одобряет содержание животных в жилых помещениях. Однако держать животных во дворе для определенных целей (например, для охраны, уничтожения вредителей и т.д.) можно. Содержание дома котов, кроликов, хомяков нежелательно, как с точки зрения гигиены, так и по шариату. Во-первых, ряд болезней передается человеку именно от животных, и это доказано наукой. Во-вторых, намаз, выполненный в одежде, которые соприкасались с экскрементами животных, их слюней, недействителен. Как видно, содержание животных в домашней обстановке чревато серьезными проблемами, и поэтому не рекомендуется.