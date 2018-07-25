ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Можно ли устраивать поминки для самоубийцы, посещать его могилу?? Можно ли устраивать поминки для самоубийцы, посещать его могилу??
Если после совершения малого (большого) омовения пойдет кровь из раны, следует ли заново совершить малое (большое) омовение? Если после совершения малого (большого) омовения пойдет кровь из раны, следует ли заново совершить малое (большое) омовение?
Верно ли информация о том, что Тимур встречался с Сади Ширази и Насими? Верно ли информация о том, что Тимур встречался с Сади Ширази и Насими?
В Израиле принят расистский закон: страна лишь для евреев! В Израиле принят расистский закон: страна лишь для евреев!
Можно ли женщине во время месячных обучать кого-то чтению Корана и выполнению намаза? Можно ли женщине во время месячных обучать кого-то чтению Корана и выполнению намаза?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Представитель США в ООН: «Россия никогда не будет нашим другом»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность в том, что Россия никогда не будет другом США.

Как сообщает Islam.az, об этом Н.Хейли сказала в интервью CBN.

«Мы не верим России, не верим Путину и никогда не поверим. Они никогда не будут нашими друзьями. Это просто факт», - отметила она.

По мнению представителя, встреча Дональд Трампа с Владимиром Путиным должна была состояться. Н.Хейли подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча между президентами США и России.


Опубликовано:24 Июль, 2018  12:42, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
25 Июль, 2018
Трамп о «настоящей» ядерной сделке с Ираном
25 Июль, 2018
США заморозили поставки Турции F-35
24 Июль, 2018
Израильская армия сбила самолет сирийских ВВС
24 Июль, 2018
Эрдоган: Дух Гитлера воскрес в Израиле
24 Июль, 2018
В Эфиопии задержан «пророк», пытавшийся воскресить мертвого

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
25 Июль, 2018

Трамп о «настоящей» ядерной сделке с Ираном
25 Июль, 2018

США заморозили поставки Турции F-35
24 Июль, 2018

Израильская армия сбила самолет сирийских ВВС
24 Июль, 2018

Жесткий ответ карабахским сепаратистам из Баку
24 Июль, 2018

Эрдоган: Дух Гитлера воскрес в Израиле
24 Июль, 2018

Карабахские сепаратисты угрожают ударом по Мингячевиру
24 Июль, 2018

В Эфиопии задержан «пророк», пытавшийся воскресить мертвого
24 Июль, 2018

Представитель США в ООН: «Россия никогда не будет нашим другом»
24 Июль, 2018

В этом сокрыто ваше здоровье... Наставление от имама Рзы (а)
24 Июль, 2018

Можно ли держать дома кота, кролика и иных животных? Ислам в вопросах
24 Июль, 2018

Нынешней ночью отмечается мовлуд имама Рзы (а)
24 Июль, 2018

Массовые протесты в Ираке: 14 убитых
23 Июль, 2018
Нетаньяху вновь допросят по делу о коррупции
23 Июль, 2018

Боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали
23 Июль, 2018

ВВС Турции нейтрализовали 8 террористов
23 Июль, 2018

Минуло 25 лет со дня оккупации Агдама
23 Июль, 2018
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 93 раз
21 Июль, 2018
В связи с событиями в Гяндже 8 человек арестованы, 1 - уничтожен
21 Июль, 2018
Армяне нарушили перемирие 82 раза
21 Июль, 2018
В Газе убиты израильский солдат и четверо палестинцев
21 Июль, 2018

Можно ли женщине во время месячных обучать кого-то чтению Корана и выполнению намаза? Ислам в вопросах
21 Июль, 2018
Фото с Трампом стали выдавать в интернете по запросу «Idiot»
21 Июль, 2018

Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов
20 Июль, 2018
В Афганистане при нападении талибов погибли двенадцать полицейских
20 Июль, 2018
США и Турция обсудят санкции против Ирана
20 Июль, 2018

Если после совершения малого (большого) омовения пойдет кровь из раны, следует ли заново совершить малое (большое) омовение? Ислам в вопросах
20 Июль, 2018
Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон
20 Июль, 2018
В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни
19 Июль, 2018

Президенты Азербайджана и Италии ознакомились с выставкой, посвященной Шаху Исмаилу Хатаи
19 Июль, 2018

В Турции по делу Аднана Октара арестовано 116 человек
19 Июль, 2018

В Израиле принят расистский закон: страна лишь для евреев!
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com