Представитель США в ООН: «Россия никогда не будет нашим другом»

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила уверенность в том, что Россия никогда не будет другом США.

Как сообщает Islam.az, об этом Н.Хейли сказала в интервью CBN.

«Мы не верим России, не верим Путину и никогда не поверим. Они никогда не будут нашими друзьями. Это просто факт», - отметила она.

По мнению представителя, встреча Дональд Трампа с Владимиром Путиным должна была состояться. Н.Хейли подчеркнула, что довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча между президентами США и России.