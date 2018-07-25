В Эфиопии задержан «пророк», пытавшийся воскресить мертвого

Дикий в условиях современного мира случай произошел в Эфиопии. Здесь, как пишет ВВС, задержан шарлатан, не просто называвший себя пророком, но и попытавшийся воскресить мертвого.

Шокирующий случай произошел в городке Галилея в регионе Оромия. Гетаяукал Аеле, работающий в сфере здравоохранения, объявил, что сможет вернуть к жизни умершего Белайу Бифту.

Убедив в этом убитых горем родственников мужчины, «пророк» получил разрешение раскопать могилу и извлечь тело. Пытаться воскресить умершего, при этом, он принялся весьма «оригинальным» способом – улегшись на его тело и восклицая «Белай, вставай!».

Когда манипуляции не возымели результата, родственники погибшего набросились на «воскресителя». На место потасовки прибыла полиция, которая его и арестовала. Теперь мужчине грозит тюремный срок за надругательство над телом.