Карабахские сепаратисты угрожают ударом по Мингячевиру

Карабахские сепаратисты угрожают нанести удар по Мингячевирской ГЭС. Как сообщает Спутник- Армения, об этом в частности заявил командующий армией карабахских сепаратистов генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.

Мнацаканян сообщил, что Мингячевирская ГЭС - как цель, включена в тактические планы армянской армии.

"Военное искусство требует нанесения ударов по подобным и военным объектам. Это причинит урон экономике и исключит возможность обеспечения ВС противника соответствующими ресурсами. Этот объект входит в наши планы", — отметил Мнацаканян.

Все зависит от того, возникнет ли такая необходимость, пока ее нет, добавил он.

Что касается приобретения Азербайджаном зарубежных вооружений – белорусских "Полонез", чешских "Дана" и израильских LORA, то, как отметил Мнацаканян, армянской стороне есть чем ответить.

"Похожее оружие есть у наших вооруженных сил. Возможности поражения такие же, какие у Азербайджана. У нас есть не только одинаковые возможности, но и способность более прицельного огня", — подчеркнул он.