Жесткий ответ карабахским сепаратистам из Баку

Анализ армянской прессы за последние дни, бредовые заявления военно-политического руководства этой страны и представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе показывают, что они серьезно обеспокоены, находятся в страхе и панике.

Как передает İslam.az, об этом заявила пресс-служба минобороны Азербайджана, комментируя высказывания руководителя преступного военного режима на оккупированных азербайджанских территориях Левона Мнацаканяна о «нанесении, в случае необходимости, удара по Мингячевирской ГЭС».

Отмечается, что азербайджанская армия готова к любому развитию событий на передовой:

«Находящиеся в арсенале армии и обладающие сокрушительной силой самые современные системы вооружения способны за короткое время уничтожить все важные военные объекты врага и стратегические коммуникации.

Что касается этого абсурдного заявления Мнацаканяна, то системы противовоздушной и противоракетной обороны Азербайджана обеспечивают полную безопасность воздушного пространства, а также государственных и военных объектов особого значения.

Прежде чем делать столь безответственные заявления, вражеская сторона должна подумать о том, что на территории Армении есть такие объекты, после уничтожения которых на этих территориях на протяжении веков не будет жизни».