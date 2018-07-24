Читатель спрашивает: Как должен совершать малое омовение человек, ноги которого смазаны кремом?

Любые препятствия на поверхности тех частей тела, которые омываются или обтираются во время малого омовения, мешающие контакту кожи с водой, должны быть удалены. Если хоть маленький участок тела не будет омыт во время малого омовения, то оно – недействительно. Человек, смазавший ноги кремом, перед малым омовением должен очистить достаточный для обтирания участок, а затем обтереть тот участок. Длина этого участка должна быть как минимум от кончика большого пальца до подъема кости, а ширина – в три пальца. Если в состав крема не входит скверна, то можно выполнять намаз и с намазанными кремом ногами.