В результате теракта в Сирии погибло 38 человек

Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали 38 человек, более 30-ти раненых, передает İslam.az со ссылкой на РИА "Новости".

"Тридцать погибших, и (есть) раненые в результате подрыва смертника в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии", - рассказали в полиции, добавив, что взрыв произошел на рынке.

Наряду с этим сирийская армия предотвратила две атаки смертников террористической группировки "Исламское государство", ликвидировав их до того, как они привели в действие взрывное устройство.

Кроме того, жители деревни Дума, недалеко от города, ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.