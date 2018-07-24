Ликвидирован один из участников покушения на Эльмара Велиева

Ликвидирован один из участников покушения на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщает АПА, при оказании сопротивления с использованием огнестрельного оружия во время задержания был обезврежен житель города Гянджа Сархани Ага Гусейн оглу, который находился в розыске по статьям терроризм, умышленное убийство и покушение на жизнь государственного деятеля. Есть версия, что он вместе с Юнисом Сафаровым разрабатывал план покушения на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Правоохранительным органам удалось установить, что в 2016 году этот человек в составе вооруженных формирований проходил боевую подготовку в Сирии, периодически совершал визиты в Иран.