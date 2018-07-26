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Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки

Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде уничтожили в среду, 25 июля.

Как передает Islam.az, об этом сообщил в Twitter журналист NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес.

Как рассказывали очевидцы и полицейские, неизвестный мужчина пришел на Аллею с гитарным чехлом.

Он вытащил из него киркомотыгу и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел.

Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка.

Гонсалес отметил, что вандалы неоднократно ранее портили звезду Трампа, однако до ее полного разрушения никогда не доходило.

Репортер также опубликовал фотографии с места происшествия.


Опубликовано:26 Июль, 2018  08:27, ]]>Печать]]>
 
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