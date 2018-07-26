Эрдоган: Tурция не будет ссориться с Ираном из-за США

Турция не собирается портить отношения с Ираном или присоединяться к санкциям против Исламской республики, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает İslam.az, Эрдоган отметил, что Анкара считает недопустимыми санкции против Тегерана.

«Иран является для нас важным стратегическим партнером», - заявил турецкий президент.

По его словам, отношения между двумя странами находятся и продолжат оставаться на высоком уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.