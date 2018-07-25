Читатель спрашивает: Какова мера произношения слов намаза высоким и тихим голосом?

Кыраат (Фатиха и сура) обоих рукатов утреннего, первый и второй рукаты намазов магриб и иша мужчины должны читать высоким голосом. Bсе рукаты намазов зохр и аср, третий рукат намаза шам и третий и четвертый рукаты намаза хифтан должны совершаться тихим голосом. Чтение высоким голосом называется «джахр», тихим голосом – «ихфа». Эти положения относятся к мужчинам.

Женщины так же могут соблюдать эти правила. Однако при этом надо быть внимательным, чтобы их голос не был услышан мужчиной-намахрам. Если намаз совершается в месте, где присутствует намахрам, то все слова должны произноситься шепотом.

Джахр – это когда рядом стоящий человек слышит произносимые слова намаза. При этом не обязательно, чтобы тот поонимал произносимые слова. Достаточно, если он просто будет слышать голос. А при ихфе слова произносятся шепотом. Однако нельзя произносить слова лишь про себя. Мера джахра и ихфы определяется для спокойной обстановки. То есть, человек, выполняющий намаз, даже при большом шуме обязан регулировать свой голос в соответствии с тем, как он выполнял бы намаз в помещении, где тихо. Неверно слишком повышать голос и кричать. Это может даже аннулировать намаз.