Число погибших в результате терактов в Сирии превысило 240 человек

Число погибших в результате серии терактов, произошедших в среду в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, достигло 246, передает Islam.az со ссылкой на AFP.

По данным базирующейся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", теракты произошли на территории, находящейся под контролем правительства Сирии, число жертв может возрасти.

Среди погибших 135 человек составляют мирные жители, остальные были военнослужащими армии и бойцами проправительственного ополчения.