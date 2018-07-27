Турция ответила на угрозы США

Никто не вправе указывать и угрожать Турции.

Как передает Islam.az со ссылкой на турецкие СМИ, oб этом сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Аксой отметил, что Турция является суверенным государством с демократическими традициями, где царит верховенство закона.

«Язык угроз в отношении Турции неприемлем», - сказал Аксой.

Представитель МИД добавил, что Турция по сегодняшний день проявила необходимую политическую волю и все от нее требующееся для налаживания отношений с США.

«Угрозы со стороны правительства США, которые перечеркивают отношения дружбы и союзничества, неприемлемы», - сказал представитель МИД.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь, на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировал слова вице-президента США Майкла Пенса о возможном введении Америкой санкций в отношении Турции.

«Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений», - написал глава МИД.

Напомним, ранее стало известно, что США могут ввести санкции в отношении Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет выпущен на свободу.