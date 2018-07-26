Читатель спрашивает: О чем повествует книга «Джавахир аль-калям»?

«Джавахир аль-калям» - книга по фикху, автором которой является аятолла Шейх Мухаммад Хасан Исфахани Наджафи (1788 - 1850). Он взрастил очень много видных муджтехидов своей эпохи (Шуштери, Шейх Ансари и др.).

Ученый начал писать книгу «Джавахир аль-калям», когда ему было 25 лет, и потратил на нее 30 лет своей жизни. «Джавахир аль-калям» является комментарием к книге Мухаггига Хилли «Шарайиль-Ислам». Это произведение считается одной из самых крупных энциклопедий по фикху. Оно издано в 43-х томах.