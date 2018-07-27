Асад: Российские войска останутся в Сирии надолго

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военное присутствие России в стране является долгосрочным и нужно не только для борьбы с терроризмом.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас существует договор между Сирией и Россией о базе в Хмеймиме, как вы знаете. Он будет действителен еще более 40 лет», - отметил Асад.

По его словам, вооруженные силы РФ важны для баланса в регионе.

«Россия - это великая сила. Поэтому у нее есть обязанность по отношению ко всему миру, и она несет ответственность за весь мир.

Часть этой ответственности - политическое и военное присутствие в различных регионах, если в этом есть необходимость», - отметил сирийский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские военные пока нужны в Сирии. Пока это отвечает интересам Москвы, они будут там оставаться, подытожил Путин.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также отмечал, что Россия не ставит искусственных временных ограничений для своего военного присутствия в Сирии.