Путин и Эрдоган договорились сходить в ресторан

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса, передает РИА Новости.
Эрдоган в ходе общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях и даже вызывают зависть у других.
«Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц», - отметил турецкий лидер.
В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. «Вы меня в ресторан обещали пригласить», - сказал он.
«Я приглашаю», - ответил ему Эрдоган.
«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем», - с юмором ответил Путин.
«Я с большим удовольствием, буду ждать вас», - отреагировал Эрдоган.