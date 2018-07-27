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Путин и Эрдоган договорились сходить в ресторан

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса, передает РИА Новости.

Эрдоган в ходе общения с Путиным в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях и даже вызывают зависть у других.

«Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц», - отметил турецкий лидер.

В свою очередь Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. «Вы меня в ресторан обещали пригласить», - сказал он.

«Я приглашаю», - ответил ему Эрдоган.

«Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем», - с юмором ответил Путин.

«Я с большим удовольствием, буду ждать вас», - отреагировал Эрдоган.


Опубликовано:27 Июль, 2018  11:13, ]]>Печать]]>
 
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