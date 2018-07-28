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Арестован второй президент Армении

B Ереване был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян.

Как передает Islam.az, ранее ему было предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении.

Об этом вчера вечером в четверг сообщила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения», - было сказано в сообщении.


Опубликовано:28 Июль, 2018  11:05, ]]>Печать]]>
 
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