B Ереване был арестован второй президент Армении Роберт Кочарян.

Как передает Islam.az, ранее ему было предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении.

Об этом вчера вечером в четверг сообщила пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

«На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения», - было сказано в сообщении.