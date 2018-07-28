МИД России предостерег США

Министерство иностранных дел России призвало США отказаться от создания эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.

Как передает Islam.az, об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению МИД, вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем гонка ядерных вооружений.

Как отмечается, в МИД России заявили, что США не намерены отказываться от установок на применение силы в космосе.

При этом, по словам ведомства, данные действия не способствуют конструктивности диалога между Россией и США по вопросам стратегической стабильности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военно-космические силы, которые он поручил сформировать Пентагону, — это «военная необходимость».