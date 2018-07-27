Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране?

Читатель спрашивает: Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи Таджлы Бейим была пленена османской армией в битве при Чалдыране?

Подавляющее большинство сефевидских источников и часть источников Османской империи свидетельствуют о том, что супруга Шаха Исмаила Хатаи Таджлы Бейим вообще не было в битве при Чалдыране. Обратное утверждение встречается в некоторых османских источниках, хотя и они очень противоречивы. В некоторых говорится о том, что она была выдана замуж за уродливого пашу, а после его казни – за другого. А в других, будто она находилась в плену лишь один день, а затем была освобождена взамен ее драгоценностей.

Однако достоверные источники утверждают, что и после битвы при Чалдыране Таджлы Бейим жила во дворце сефевидов, была рядом с Шахом Исмаилом Хатаи до последних его дней, а затем привела к власти юного Тахмасиба. После была сослана в Шираз. Также пишут, что Таджлы Бейим подарила большие земельные угодья усыпальнице Ханум Месумы, что в Куме. Уиверждается, что она скончалась в 1540 году и была похоронена в усыпальнице Сейида Шахчарыга в Ширазе.