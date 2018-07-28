Чавушоглу - Помпео: Турцию не запугать

Турция не собирается склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения.

Ее невозможно запугать, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам источник в МИД страны.

«Вчера в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео наш господин министр заявил, что «мы не собираемся склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения», - подчеркнул источник.

Ранее в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что Помпео в беседе с Чавушоглу в очередной раз потребовал от властей страны освободить пастора Эндрю Брансона.

Напомним, протестантский пастор, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с террористической ПКК и ФЕТО - последователями мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.

Вчера официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен.

Президент Дональд Трамп, по его словам, «ждет, когда пастор вернется в США», а «если этого не произойдет, Турцию может ожидать введение санкций». Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс.