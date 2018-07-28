Читатель спрашивает: Кем был Шейх аль-таифа Туси?

Шейх Абу Джафар Мухаммад ибн Туси жил в 11 веке. За выдающиеся заслуги в развитии шиизма, он удостоился такого псевдонима – «шейх шиитского мазхаба». Он является автором 2-х самых достоверных сборников по хадисам шиитского мазхаба из имкющихся 4-х («Тахзиб аль-калям» и «аль-Истибсар»), а также тафсира «Тибйан». Он был учеником Шейха Муфида и Шарифа Муртазы. Пишут, что у него обучались более 300 студентов. Ученый жил в Багдаде, затем, скрываясь от преследований, переехал в Наджаф, где основал научный центр.

Отметим, что живший в 13 веке Хаджа Насреддин Туси, учредитель обсерватории в Мараге, - это другая личность.