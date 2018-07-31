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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на иностранцев в Таджикистане

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на группу иностранных туристов в Таджикистане.

Как передает İslam.az, об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая ведёт мониторинг информационной активности экстремистов.

Как ранее писал Лайф, в воскресенье, 29 июля, неизвестный на машине наехал на группу туристов из семи человек, которые передвигались на велосипедах в Дангаринском районе Хатлонской области страны. Трое туристов погибли сразу, ещё один скончался в больнице. Остальные получили лёгкие травмы.


Опубликовано:31 Июль, 2018  11:06, ]]>Печать]]>
 
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