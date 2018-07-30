ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Этой ночью произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен Этой ночью произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране? Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране?
В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек
Израильская авиация нанесла удар по Газе Израильская авиация нанесла удар по Газе
Чавушоглу - Помпео: Турцию не запугать Чавушоглу - Помпео: Турцию не запугать

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Июл.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Ислам в вопросах

Дозволено ли по Исламу менять свое имя?

Читатель спрашивает: Дозволено ли по Исламу менять свое имя?

Во-первых, родители должны выбрать для ребенка такое имя, за которое ему впоследствии не будет стыдно. Иногда люди стыдятся своего имени и поэтому стараются поменять его. Ислам не запрещает это. А если человека нарекли недостойным и оскорбительным именем, то будет даже лучше поменять это имя. Однако нельзя поменять достойное и красивое имя на противоречащее национально-духовным и религиозно-историческим ценностям. Будет лучше, если человек, выбирающий имя, отдаст предпочтение именам пророков и имамов, асмауль-хусне, а также именам, отражающим национальную принадлежность.


Опубликовано:31 Июль, 2018  11:48, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Июль, 2018
Кем был Шейх аль-таифа Туси?
28 Июль, 2018
Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране?
27 Июль, 2018
О чем повествует книга «Джавахир аль-калям»?
26 Июль, 2018
Какова мера произношения слов намаза высоким и тихим голосом?
25 Июль, 2018
Как должен совершать малое омовение человек, ноги которого смазаны кремом?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
31 Июль, 2018

Дозволено ли по Исламу менять свое имя? Ислам в вопросах
31 Июль, 2018
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на иностранцев в Таджикистане
31 Июль, 2018

Совбез Турции: Анкара не приемлет язык угроз со стороны Вашингтона
30 Июль, 2018

В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек, 4 - ликвидированы
30 Июль, 2018
Израильская авиация нанесла удар по Газе
30 Июль, 2018

Кем был Шейх аль-таифа Туси? Ислам в вопросах
30 Июль, 2018

В Нигерии одиннадцать человек погибли при нападении "Боко Харам"
30 Июль, 2018
Режим прекращения огня был нарушен 92 раза
28 Июль, 2018

Чавушоглу: Турцию не запугать
28 Июль, 2018

Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране? Ислам в вопросах
28 Июль, 2018
МИД России предостерег США
28 Июль, 2018
Арестован второй президент Армении
27 Июль, 2018

Этой ночью произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
27 Июль, 2018
Путин и Эрдоган договорились сходить в ресторан
27 Июль, 2018

Асад: Российские войска останутся в Сирии надолго
27 Июль, 2018

О чем повествует книга «Джавахир аль-калям»? Ислам в вопросах
27 Июль, 2018
Турция ответила на угрозы США
27 Июль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз
26 Июль, 2018
В Медине загорелся автобус с паломниками
26 Июль, 2018

Число погибших в результате терактов в Сирии превысило 240 человек
26 Июль, 2018

Какова мера произношения слов намаза высоким и тихим голосом? Ислам в вопросах
26 Июль, 2018

Эрдоган: Tурция не будет ссориться с Ираном из-за США
26 Июль, 2018

Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки
25 Июль, 2018

Ликвидирован один из участников покушения на Эльмара Велиева
25 Июль, 2018

В результате теракта в Сирии погибло 38 человек
25 Июль, 2018

Как должен совершать малое омовение человек, ноги которого смазаны кремом? Ислам в вопросах
25 Июль, 2018

Трамп о «настоящей» ядерной сделке с Ираном
25 Июль, 2018

США заморозили поставки Турции F-35
24 Июль, 2018

Израильская армия сбила самолет сирийских ВВС
24 Июль, 2018

Жесткий ответ карабахским сепаратистам из Баку
24 Июль, 2018

Эрдоган: Дух Гитлера воскрес в Израиле
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com