Президента Грузии оштрафовали в США

Во время официального визита в США президенту Грузии Георгию Маргвелашвили был выписан штраф за курение в гостинице.

Как передает İslam.az, информацию об этом распространила телекомпания «Имеди» со ссылкой на документ, опубликованный газетой «Прайм Тайм».

«Инцидент произошел во время визита в марте. Маргвелашвили был оштрафован на 750 долларов за курение сигареты», - говорится в сообщении.

Предположительно, речь идет о курении в номере отеля, однако эти детали не уточняются.

Источник сообщает, что грузинский президент не впервые попадается на таких «шалостях».

«Однако самое возмутительное в этой истории то, что штрафы Маргвелашвили покрывались из госбюджета, а не из личных средств», - пишет Imedi.

Телекомпания отмечает, что в мае 2018 года предметом обвинений против президента стали его командировочные расходы.