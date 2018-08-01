Сына Гейдара Джемаля убили в Африке

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль - сын известного философа Гейдара Джемаля, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.
Как передает Islam.az, об этом сообщили Дождю два источника в «Центре управления расследованиями».
Они снимали там документальный проект.
По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.
Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Что именно с ними произошло, неизвестно.
Погибшие опознаны.
Гибель Орхана Джемаля также подтвердил «Би-би-си» его друг Максим Шевченко.
«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда очень тяжело говорить, это мои друзья», - сообщил изданию главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин.
Источники «Дождя» также уточнили, что гибель трех журналистов подтвердили в миссии ООН в ЦАР. Они направлялись в город Бомбари и были остановлены на блокпосту. Что происходило дальше, неизвестно.