Сына Гейдара Джемаля убили в Африке

В Центральноафриканской Республике погибли журналист Орхан Джемаль - сын известного философа Гейдара Джемаля, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Как передает Islam.az, об этом сообщили Дождю два источника в «Центре управления расследованиями».

Они снимали там документальный проект.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Что именно с ними произошло, неизвестно.

Погибшие опознаны.

Гибель Орхана Джемаля также подтвердил «Би-би-си» его друг Максим Шевченко.

«Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда очень тяжело говорить, это мои друзья», - сообщил изданию главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин.

Источники «Дождя» также уточнили, что гибель трех журналистов подтвердили в миссии ООН в ЦАР. Они направлялись в город Бомбари и были остановлены на блокпосту. Что происходило дальше, неизвестно.