ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Этой ночью произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен Этой ночью произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране? Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране?
В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек
Израильская авиация нанесла удар по Газе Израильская авиация нанесла удар по Газе
Чавушоглу - Помпео: Турцию не запугать Чавушоглу - Помпео: Турцию не запугать

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Авг.2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Новости » Ислам в вопросах

Является ли савабом вытягивание указательного пальца вперед во время ташаххуда намаза?

Читатель спрашивает: Является ли савабом вытягивание указательного пальца вперед во время ташаххуда намаза?

Мнения исламских мазхабов по этому вопросу различно. Так, согласно джафаритскому мазхабу, любое движение во время намаза считается нежелательным деянием. У ахли-сунны же указания иные. Например, маликиты складывают пальцы правой руки, и вытягивая вперед указательный палец, медленно двигают им. Ханбалиты держат средний и большой палец в виде кольца, вытягивают указательный палец, а остальные два складывают. Ханафиты, произнося «ля иляха» чуть поднимают указательный палец вверх, а произнося «илляллях» опускают вниз.


Опубликовано:1 Август, 2018  11:39, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
31 Июль, 2018
Дозволено ли по Исламу менять свое имя?
30 Июль, 2018
Кем был Шейх аль-таифа Туси?
28 Июль, 2018
Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране?
27 Июль, 2018
О чем повествует книга «Джавахир аль-калям»?
26 Июль, 2018
Какова мера произношения слов намаза высоким и тихим голосом?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
1 Август, 2018
Группа террористов ликвидирована в Египте
1 Август, 2018

Глава КСИР: Роухани никогда не станет встречаться с Трампом
1 Август, 2018
Стали известны подробности убийства Орхана Джемаля
1 Август, 2018

Является ли савабом вытягивание указательного пальца вперед во время ташаххуда намаза? Ислам в вопросах
1 Август, 2018
Турецкий суд оставил американского пастора под арестом
1 Август, 2018

Сына Гейдара Джемаля убили в Африке
31 Июль, 2018
Президента Грузии оштрафовали в США
31 Июль, 2018

Дозволено ли по Исламу менять свое имя? Ислам в вопросах
31 Июль, 2018
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на иностранцев в Таджикистане
31 Июль, 2018

Совбез Турции: Анкара не приемлет язык угроз со стороны Вашингтона
30 Июль, 2018

В связи с гянджинскими событиями арестован 61 человек, 4 - ликвидированы
30 Июль, 2018
Израильская авиация нанесла удар по Газе
30 Июль, 2018

Кем был Шейх аль-таифа Туси? Ислам в вопросах
30 Июль, 2018

В Нигерии одиннадцать человек погибли при нападении "Боко Харам"
30 Июль, 2018
Режим прекращения огня был нарушен 92 раза
28 Июль, 2018

Чавушоглу: Турцию не запугать
28 Июль, 2018

Правда ли, что супруга Шаха Исмаила Хатаи была пленена османской армией в битве при Чалдыране? Ислам в вопросах
28 Июль, 2018
МИД России предостерег США
28 Июль, 2018
Арестован второй президент Армении
27 Июль, 2018

Этой ночью произойдет лунное затмение: намаз-аят обязателен
27 Июль, 2018
Путин и Эрдоган договорились сходить в ресторан
27 Июль, 2018

Асад: Российские войска останутся в Сирии надолго
27 Июль, 2018

О чем повествует книга «Джавахир аль-калям»? Ислам в вопросах
27 Июль, 2018
Турция ответила на угрозы США
27 Июль, 2018
Армяне нарушили режим прекращения огня 95 раз
26 Июль, 2018
В Медине загорелся автобус с паломниками
26 Июль, 2018

Число погибших в результате терактов в Сирии превысило 240 человек
26 Июль, 2018

Какова мера произношения слов намаза высоким и тихим голосом? Ислам в вопросах
26 Июль, 2018

Эрдоган: Tурция не будет ссориться с Ираном из-за США
26 Июль, 2018

Звезду Трампа в Голливуде разнесли в крошки
25 Июль, 2018

Ликвидирован один из участников покушения на Эльмара Велиева
© 2018 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com