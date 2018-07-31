Читатель спрашивает: Является ли савабом вытягивание указательного пальца вперед во время ташаххуда намаза?

Мнения исламских мазхабов по этому вопросу различно. Так, согласно джафаритскому мазхабу, любое движение во время намаза считается нежелательным деянием. У ахли-сунны же указания иные. Например, маликиты складывают пальцы правой руки, и вытягивая вперед указательный палец, медленно двигают им. Ханбалиты держат средний и большой палец в виде кольца, вытягивают указательный палец, а остальные два складывают. Ханафиты, произнося «ля иляха» чуть поднимают указательный палец вверх, а произнося «илляллях» опускают вниз.