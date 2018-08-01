Стали известны подробности убийства Орхана Джемаля

Российских журналистов, снимавших в Центрально-Африканской Республике документальное кино, атаковали десять человек.

Как передает Islam.az, об этом сообщила радиостанция Radio Ndeke Luka.

По данным радиостанции, на Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко напали около шести часов вечера недалеко от Сибута.

«Представители сил безопасности попросили их не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали», - заявил местный чиновник Марселин Йойо.

По его словам, все злоумышленники «носили тюрбаны и говорили только по-арабски».

Цель нападения не установлена. По одной из версий, это могло быть ограбление.

Ситуация находится под личным контролем главы МИД России Сергея Лаврова, сотрудники министерства приложат все усилия для выяснения деталей произошедшего.

Также российский МИД окажет помощь при транспортировке тел погибших россиян на родину.