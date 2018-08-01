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Группа террористов ликвидирована в Египте

Египетские силовики ликвидировали к северу от Каира пять членов группировки «Хасм», которая считается боевым крылом запрещенной в Египте террористической организации «Братья-мусульмане».

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МВД.

Согласно заявлению правоохранителей, на след террористов из группировки «Хасм» удалось выйти после того, как управление по национальной безопасности МВД Египта получило информацию о готовящихся терактах «с целью расшатать стабильность в стране».

Как подчеркивают в ведомстве, указания о проведении террористических актов членам группировки поступили из-за рубежа.

Боевики «Хасм» были обнаружены в одной из квартир в провинции Кальюбия, расположенной к северу от Каира.

Заметив силовиков, террористы открыли по ним огонь. Боевики были уничтожены.

По данным МВД, ликвидированные боевики причастны к покушению на убийство главы управления безопасности второго по величине города Египта Александрии в марте этого года.

Тогда на пути кортежа высокопоставленного офицера МВД был взорван автомобиль, погибли два человека. Сам офицер не пострадал.

В этот же день силовикам удалось задержать еще пятерых членов группировки «Хасм» в одном из районов Каира.


Опубликовано:1 Август, 2018  11:57, ]]>Печать]]>
 
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